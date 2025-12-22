Fresque de la montagne, Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Fresque de la montagne

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 14:00:00

fin : 2026-01-28 16:00:00

Date(s) :

2026-01-28

En partenariat avec le Parc national des Pyrénées.

Venez participer à un atelier ludique et collaboratif, ouvert aux enfants, pour mieux comprendre les effets du dérèglement climatique en montagne.

En petit groupe (8 à 9 participant·es maximum), nous réaliserons ensemble une grande fresque du climat, en lien direct avec la vie et les pratiques en montagne.

Un moment d’échange et de réflexion collective pour imaginer des manières plus respectueuses, solidaires et désirables de vivre et de pratiquer la montagne. Informations et inscription www.maisondelamontagne.org.

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

In partnership with the Pyrenees National Park.

Come and take part in a fun, collaborative workshop, open to children, to better understand the effects of climate change in the mountains.

In small groups (8 to 9 participants maximum), we’ll work together to create a large-scale climate fresco, directly linked to mountain life and practices.

A moment of exchange and collective reflection to imagine more respectful, supportive and desirable ways of living and practicing in the mountains. Information and registration: www.maisondelamontagne.org.

