Fresque de la montagne / FETE DE LA SCIENCE CREA Chamonix-Mont-Blanc jeudi 9 octobre 2025.

CREA 67 lacets du Belvédère Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-10-09 18:00:00

fin : 2025-10-09 20:30:00

2025-10-09

Un atelier interactif pour imaginer l’avenir des Alpes face au changement climatique.

CREA 67 lacets du Belvédère Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 83 45 81 leo.pierre@ccvcmb.fr

English :

An interactive workshop to imagine the future of the Alps in the face of climate change.

German :

Ein interaktiver Workshop, um sich die Zukunft der Alpen angesichts des Klimawandels vorzustellen.

Italiano :

Un workshop interattivo per immaginare il futuro delle Alpi di fronte ai cambiamenti climatici.

Espanol :

Un taller interactivo para imaginar el futuro de los Alpes ante el cambio climático.

