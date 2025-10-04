Fresque de la pâte à tartiner Médiathèque Du Sablon Metz
Fresque de la pâte à tartiner Médiathèque Du Sablon Metz samedi 4 octobre 2025.
Fresque de la pâte à tartiner Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Du Sablon Moselle
Familles dès 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00
Cet atelier permet de sensibiliser au décodage de la malbouffe et aux enjeux environnementaux liés à notre alimentation, en déconstruisant l’univers de la pâte à tartiner chocolatée si prisée des petits et des grands.
Quizz, jeux et échanges seront au rendez-vous.
Médiathèque Du Sablon 4-6 rue des Robert 57000 Metz Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est 0800891891 https://bm.metz.fr/iguana/www.main.cls?surl=accueil [{« type »: « email », « value »: « servicesauxpublics@mairie-metz.fr »}]
Biblis en folie 2025