Fresque de la Rencontre Maison de la Conversation Paris lundi 1 décembre 2025.
Se rencontrer, ça s’apprend !
Pour la première fois, la maison de la Conversation organise la Fresque de la Rencontre, un atelier ludique, pédagogique et participatif conçu par Occuro. Cet atelier invite à explorer les mécanismes de la rencontre et à découvrir des astuces concrètes pour mieux se connecter aux autres.
Un moment unique pour (ré)apprendre à aller vers l’autre, dans la bienveillance et la curiosité.
Date
Lundi 1er décembre 2025
Horaires
Accueil dès 18h45
Atelier de 19h à 22h
Tarif
Prix libre (généralement constaté entre 10 € et 50 €), paiement sur place
Animation
Atelier animé par Lola Kerc
Se restaurer
Vous pouvez apporter de quoi boire et grignoter à partager avec les autres participants.
Comment venir
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés :
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Inscription obligatoire
forms.gle/uvjpkPpiLAdMey1L6
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Un atelier ludique pour apprendre à se connecter aux autres, le 1er déc à la maison de la Conversation ✨
payant
Tout public.
https://forms.gle/uvjpkPpiLAdMey1L6 communication@maisondelaconversation.org