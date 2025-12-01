Fresque de la Rencontre Maison de la Conversation Paris

Se rencontrer, ça s’apprend !

Pour la première fois, la maison de la Conversation organise la Fresque de la Rencontre, un atelier ludique, pédagogique et participatif conçu par Occuro. Cet atelier invite à explorer les mécanismes de la rencontre et à découvrir des astuces concrètes pour mieux se connecter aux autres.

Un moment unique pour (ré)apprendre à aller vers l’autre, dans la bienveillance et la curiosité.

Date

Lundi 1er décembre 2025

Horaires

Accueil dès 18h45

Atelier de 19h à 22h

Tarif

Prix libre (généralement constaté entre 10 € et 50 €), paiement sur place

Animation

Atelier animé par Lola Kerc

Se restaurer

Vous pouvez apporter de quoi boire et grignoter à partager avec les autres participants.

Comment venir

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés :

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Inscription obligatoire

forms.gle/uvjpkPpiLAdMey1L6

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

