Fresque de la rénovation Maison du Parc de la Montagne de Reims Pourcy

Maison du Parc de la Montagne de Reims Chemin de Nanteuil Pourcy Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
2026-03-07 10:00:00
2026-03-07 12:30:00
2026-03-07
Tout public
Le Parc de la Montagne de Reims et l’association Des idées plein la terre, vous proposent l’animation de la Fresque de la Rénovation.
Une animation participative avec des jeux de cartes pour comprendre les enjeux, les étapes et les bénéfices de la rénovation énergétique. Venez découvrir les éléments clés pour initier un projet de rénovation dans les meilleures conditions grâce à cet atelier pédagogique et collaboratif !
SAMEDI 7 MARS Atelier Fresque de la Rénovation
Informations complémentaire et inscription sur Helloasso
https://www.helloasso.com/associations/des-idees-plein-la-terre-reims/evenements/fresque-de-la-renovation-pnr-mr-et-diplt .
Maison du Parc de la Montagne de Reims Chemin de Nanteuil Pourcy 51480 Marne Grand Est +33 6 99 05 83 79
