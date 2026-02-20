Fresque de la rénovation Maison du Parc de la Montagne de Reims Pourcy

Fresque de la rénovation

Maison du Parc de la Montagne de Reims Chemin de Nanteuil Pourcy Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

Le Parc de la Montagne de Reims et l’association Des idées plein la terre, vous proposent l’animation de la Fresque de la Rénovation.

Une animation participative avec des jeux de cartes pour comprendre les enjeux, les étapes et les bénéfices de la rénovation énergétique. Venez découvrir les éléments clés pour initier un projet de rénovation dans les meilleures conditions grâce à cet atelier pédagogique et collaboratif !

SAMEDI 7 MARS Atelier Fresque de la Rénovation

Informations complémentaire et inscription sur Helloasso

https://www.helloasso.com/associations/des-idees-plein-la-terre-reims/evenements/fresque-de-la-renovation-pnr-mr-et-diplt .

Maison du Parc de la Montagne de Reims Chemin de Nanteuil Pourcy 51480 Marne Grand Est +33 6 99 05 83 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fresque de la rénovation

L’événement Fresque de la rénovation Pourcy a été mis à jour le 2026-02-20 par ADT de la Marne