Fresque de la santé mentale : atelier-discussion Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Participe à la Fresque de la Santé Mentale®, animée par un binôme de jeunes formé·e·s par l’association Nightline.

L’occasion de mieux comprendre ce qu’est la santé mentale et les stratégies pour en prendre soin, mais aussi de faire des rencontres en prenant part à un atelier de 3h rassemblant 8 à 10 personnes.

Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu as envie d’en savoir plus sur la santé mentale ? De partager un temps de réflexion collective ?

Le mercredi 15 avril 2026

de 18h45 à 22h00

gratuit

Réservation en ligne : https://www.billetweb.fr/fresque-sante-mentale

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T21:45:00+02:00

fin : 2026-04-16T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T18:45:00+02:00_2026-04-15T22:00:00+02:00

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris



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