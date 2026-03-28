Fresque de la santé mentale Centre Paris Anim Victoire Tinayre – Ligue de l’enseignement Paris

Dans le cadre du mois de la santé mentale, organisé par le ministère de la santé, nous vous invitions à découvrir un atelier.

L’atelier se déroule en trois temps :

• Qu’est‑ce que la santé mentale ?

• Quels facteurs influencent la santé mentale ?

• Comment en prendre soin ?

Animé par l’association Nightline

Rendez – vous le mercredi 8 avril de 17h00 à 20h00, réservation obligatoire.

Atelier gratuit.

La Fresque de la santé mentale est un atelier d’intelligence collective qui vise à sensibiliser, partager des ressources et proposer des pistes d’action pour favoriser le bien‑être mental. Il permet d’outiller chacun·e, en particulier les jeunes, afin de prendre soin de leur santé mentale et de celle des autres.

Le mercredi 08 avril 2026

de 17h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T20:00:00+02:00

fin : 2026-04-08T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T17:00:00+02:00_2026-04-08T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim Victoire Tinayre – Ligue de l’enseignement 24 Rue Daviel 75013 Paris

+33145890599 victoiretinayre@ligueparis.org



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim Victoire Tinayre – Ligue de l’enseignement et trouvez le meilleur itinéraire

