Fresque de la santé mentale Micro-Folie Paris
Fresque de la santé mentale Micro-Folie Paris mardi 25 novembre 2025.
Cet atelier collaboratif pour les 15 à 26 ans mobilise l’intelligence collective pour aborder les questions de santé mentale de manière générale et universelle.
Il permet de sensibiliser à la santé mentale à travers les discussions, d’informer sur les ressources et de proposer des actions collectives pour le bien-être mental.
Avec l’association Nightline
Atelier collaboratif pour discuter de la santé mentale chez les jeunes.
Le mardi 25 novembre 2025
de 18h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 26 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-25T19:00:00+01:00
fin : 2025-11-25T22:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-25T18:00:00+02:00_2025-11-25T21:00:00+02:00
Micro-Folie Place Françoise Dorléac 75018 Paris
+33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/