Fresque de la santé mentale Micro-Folie Paris

Cet atelier collaboratif pour les 15 à 26 ans mobilise l’intelligence collective pour aborder les questions de santé mentale de manière générale et universelle.

Il permet de sensibiliser à la santé mentale à travers les discussions, d’informer sur les ressources et de proposer des actions collectives pour le bien-être mental.

Avec l’association Nightline

Atelier collaboratif pour discuter de la santé mentale chez les jeunes.

Le mardi 25 novembre 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 26 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-25T19:00:00+01:00

fin : 2025-11-25T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-25T18:00:00+02:00_2025-11-25T21:00:00+02:00

Micro-Folie Place Françoise Dorléac 75018 Paris

+33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/