Fresque de la ville Latitude21 Dijon

Fresque de la ville Samedi 18 octobre, 14h30 Latitude21 Côte-d'Or

Début : 2025-10-18T14:30 – 2025-10-18T16:30

Fin : 2025-10-18T14:30 – 2025-10-18T16:30

La Fresque de la ville est un jeu sérieux qui permet d’engager le dialogue autour des enjeux urbains et d’identifier collectivement les transitions à mener. Ce jeu permet de mieux comprendre les enjeux systémiques de la fabrique urbaine et de mobiliser ses acteurs sur la transformation des pratiques. Cette fresque s’adresse à toutes et tous : élus, techniciens de collectivité, professionnels, étudiants, habitants, etc.

L’activité sera complétée par une visite de l’exposition présentée à Latitude21 mettant en lumière les bénéfices de la sobriété foncière, tant sur le plan social qu’environnemental, par la mise en valeur d’initiatives locales. Portée par les ministères chargés de l’Aménagement des Territoires et de la Transition écologique, cette exposition a pour ambition d’accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre de la sobriété foncière et de la transition écologique sur leur territoire.

Latitude21 33 rue de Montmuzard DIjon Dijon 21000 Montmuzard Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 0380480912 https://www.latitude21.fr/ https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=225173 Maison de l'architecture et de l'environnement de Dijon métropole

©latitude21