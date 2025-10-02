Fresque de l’Alimentation à Paris Terra Academia Paris

Fresque de l’Alimentation à Paris Jeudi 2 octobre, 14h00 Terra Academia Paris

Participation consciente, 10 euros min

Début : 2025-10-02T14:00:00 – 2025-10-02T17:00:00

Fin : 2025-10-02T14:00:00 – 2025-10-02T17:00:00

Et si, le temps d’un atelier, vous découvriez le pouvoir caché dans votre assiette ?

En 3h+, on vous promet des déclics, des échanges passionnants et des clés concrètes pour que vos repas — même les coquillettes — contribuent à un futur durable.

La Fresque de l’Alimentation, c’est un atelier en Intelligence Collective en plusieurs étapes :

Démarrage (30 min) : icebreaker, présentation des participant.e.s, de l’animateur.rice, de l’atelier, …

Réflexion (1h15) : réassembler le puzzle des causes et conséquences de nos consommations sur le climat, la biodiversité, la santé et la résilience alimentaire

Solutions (30 min) : quelles solutions pouvons-nous mettre en place dès maintenant à notre échelle pour tendre vers une alimentation plus durable ? Quelles sont leurs conséquences ?

Actions (30 min) : choix d’une action individuelle et une action collective pour tendre vers une alimentation plus durable et anticipation des difficultés/freins qui pourraient être rencontrés

Débrief (15 min) : retours sur l’atelier, derniers conseils, quelle suite donner à l’atelier, …

Croyez-nous, ça passe (très) vite ! – sur réservation: https://tinyurl.com/2wv23hnf

Terra Academia 114 rue marcadet, Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France

