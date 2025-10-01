Fresque de l’Alimentation chez les Petites Cantines Les Petites Cantines Paris Paris

Fresque de l’Alimentation chez les Petites Cantines Mercredi 1 octobre, 16h00 Les Petites Cantines Paris Paris

10 euros min pour l’atelier, Sur inscription

Et si, le temps d’un atelier, vous découvriez le pouvoir caché dans votre assiette ?

En 3h30, on vous promet des déclics, des échanges passionnants et des clés concrètes pour que vos repas — même les coquillettes — contribuent à un futur durable.

La Fresque de l’Alimentation, c’est un atelier en Intelligence Collective en plusieurs étapes :

Démarrage (30 min) : icebreaker, présentation des participant.e.s, de l’animateur.rice, de l’atelier, …

Réflexion (1h15) : réassembler le puzzle des causes et conséquences de nos consommations sur le climat, la biodiversité, la santé et la résilience alimentaire

Solutions (30 min) : quelles solutions pouvons-nous mettre en place dès maintenant à notre échelle pour tendre vers une alimentation plus durable ? Quelles sont leurs conséquences ?

Actions (30 min) : choix d’une action individuelle et une action collective pour tendre vers une alimentation plus durable et anticipation des difficultés/freins qui pourraient être rencontrés

Débrief (15 min) : retours sur l’atelier, derniers conseils, quelle suite donner à l’atelier, …

Croyez-nous, ça passe (très) vite ! – Sur réservation: https://shorturl.at/5R8aU

Et si vous le souhaiez, prolongez le moment avec un dîner et la découverte de recettes durables dans la convivialité et la passion des Petites Cantines!

Les Petites Cantines Paris 94 Bd Vincent Auriol, 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Salpêtrière Paris Île-de-France [{« link »: « https://shorturl.at/5R8aU »}]

