Fresque de l’Alimentation Fondation d’Entreprise Martell Cognac
Fresque de l’Alimentation Fondation d’Entreprise Martell Cognac jeudi 16 octobre 2025.
Fresque de l’Alimentation
Fondation d’Entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Prix solidaire (étudiants, demandeurs d’emploi sur justificatif)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Découvrez au travers d’un atelier ludique et collaboratif les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux liés à votre alimentation.
.
Fondation d’Entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine fresques.charente@mailo.com
English :
Discover the environmental, health and social issues linked to your food through a fun, collaborative workshop.
German :
Entdecken Sie in einem spielerischen und kollaborativen Workshop die ökologischen, gesundheitlichen und sozialen Herausforderungen, die mit Ihrer Ernährung verbunden sind.
Italiano :
Partecipate a un laboratorio divertente e collaborativo per saperne di più sulle questioni ambientali, sanitarie e sociali che riguardano il vostro cibo.
Espanol :
Participe en un taller lúdico y colaborativo para saber más sobre las cuestiones medioambientales, sanitarias y sociales que rodean a su alimentación.
L’événement Fresque de l’Alimentation Cognac a été mis à jour le 2025-10-09 par Destination Cognac