FRESQUE DE L’ALIMENTATION FESTIVAL MANGER COMME ON SÈME Castries

FRESQUE DE L’ALIMENTATION FESTIVAL MANGER COMME ON SÈME

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Lors de cet atelier, venez réaliser des tartines colorées, créatives et savoureuses en partie avec des plantes sauvages comestibles et/ou médicinales, tout en laissant travailler votre créativité. Un moment en famille pour accueillir l’hiver et renforcer les liens à travers les saveurs et les sens.

Découvrez au travers d’un atelier ludique et collaboratif les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux liés à notre alimentation. Cet atelier d’intelligence collective permet d’engager la réflexion sur les consommations alimentaires via des cartes, des quiz et des jeux.

Un moment unique et passionnant, avec des découvertes assez incroyables ! .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

During this workshop, come and make colorful, creative and tasty spreads using edible and/or medicinal wild plants, while letting your creativity run wild. A family moment to welcome winter and strengthen bonds through flavors and the senses.

German :

In diesem Workshop können Sie farbenfrohe, kreative und leckere Brote aus essbaren und/oder medizinischen Wildpflanzen herstellen und dabei Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ein Moment mit der Familie, um den Winter zu begrüßen und die Beziehungen durch Geschmack und Sinne zu stärken.

Italiano :

Durante questo laboratorio, venite a preparare creme colorate, creative e gustose utilizzando piante selvatiche commestibili e/o medicinali, dando libero sfogo alla vostra creatività. Un momento in famiglia per dare il benvenuto all’inverno e rafforzare i legami attraverso i sapori e i sensi.

Espanol :

Durante este taller, ven a elaborar coloridas, creativas y sabrosas cremas para untar utilizando plantas silvestres comestibles y/o medicinales, mientras dejas volar tu creatividad. Un momento en familia para dar la bienvenida al invierno y estrechar lazos a través de los sabores y los sentidos.

