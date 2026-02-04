Fresque de l’alimentation L’Accolade Chevaigné Mercredi 11 mars, 18h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez au travers d’un atelier ludique et collaboratif les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux liés à votre alimentation.

Participer à cet atelier pour :

Avoir une vision plus globale des conséquences de notre alimentation sur l’être humain et son environnement.

Mieux définir les principes d’une alimentation saine et durable : végétalisée, locale, bio, de saison…

✍ Vous engagez individuellement et collectivement pour une alimentation plus durable grâce à des objectifs concrets.

Places limitées, merci de vous inscrire à [laccolade@chevaigne.fr](mailto:laccolade@chevaigne.fr)

Un évènement proposé par l’association La Carriole en partenariat avec L’Accolade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-11T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T21:00:00.000+01:00

https://chevaigne.bibenligne.fr/ laccolade@chevaigne.fr

L’Accolade 4, rue de la Mairie 35250 Chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine

laccolade@chevaigne.fr 06.08.04.71.73



