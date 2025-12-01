Fresque de l’alpinisme, Maison de la Montagne Argelès-Gazost
Fresque de l’alpinisme, Maison de la Montagne Argelès-Gazost mardi 30 décembre 2025.
Fresque de l’alpinisme
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-30 18:00:00
fin : 2025-12-30 19:30:00
2025-12-30
Avec Romane Baze, doctorante en Sciences sociales et Développement durable
Atelier ludique et collaboratif pour permettre aux pratiquant·es de l’alpinisme de mieux appréhender les enjeux du dérèglement climatique en montagne. Venez co-construire une nouvelle approche de la pratique, qui soit à la fois désirable et respectueuse de nos montagnes !
Cet atelier s’adresse aux pratiquant.es occasionnel·les ou régulier·es de l’alpinisme
Informations et inscription www.maisondelamontagne.org.
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
English :
With Romane Baze, PhD student in Social Sciences and Sustainable Development
A fun, collaborative workshop to help mountaineers better understand the challenges of climate change in the mountains. Come and co-construct a new approach to mountaineering that is both desirable and respectful of our mountains!
This workshop is aimed at occasional or regular mountaineers
Information and registration: www.maisondelamontagne.org.
