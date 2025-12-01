Fresque de l’alpinisme, Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Fresque de l’alpinisme

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-30 18:00:00

fin : 2025-12-30 19:30:00

2025-12-30

Avec Romane Baze, doctorante en Sciences sociales et Développement durable

Atelier ludique et collaboratif pour permettre aux pratiquant·es de l’alpinisme de mieux appréhender les enjeux du dérèglement climatique en montagne. Venez co-construire une nouvelle approche de la pratique, qui soit à la fois désirable et respectueuse de nos montagnes !

Cet atelier s’adresse aux pratiquant.es occasionnel·les ou régulier·es de l’alpinisme

www.maisondelamontagne.org

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

With Romane Baze, PhD student in Social Sciences and Sustainable Development

A fun, collaborative workshop to help mountaineers better understand the challenges of climate change in the mountains. Come and co-construct a new approach to mountaineering that is both desirable and respectful of our mountains!

This workshop is aimed at occasional or regular mountaineers

www.maisondelamontagne.org

