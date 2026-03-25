Fresque de l’Autisme Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme Mairie du 20e arrondissement PARIS

À propos

Un atelier collaboratif et participatif autour de l’autisme, organisé à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.

Animé par : Amel Ammar, présidente de l’association de parents Le Relais Atypique

Public : Ouvert à tous — professionnels et parents

Inscription obligatoire (nombre de places limité)

→ Via QR code ou lien d’inscription https://forms.gle/7wT5GZPbKhk1ofCv8

Date : Mercredi 2 avril 2026

Horaire : 9h30 – 11h30

Lieu : Mairie du 20ème arrondissement — 6 place Gambetta, 75020 Paris

Le jeudi 02 avril 2026

de 09h00 à 11h30

gratuit

https://forms.gle/7wT5GZPbKhk1ofCv8

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T12:00:00+02:00

fin : 2026-04-02T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-02T09:00:00+02:00_2026-04-02T11:30:00+02:00

Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 PARIS



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