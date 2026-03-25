Fresque de l’Autisme Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme Mairie du 20e arrondissement PARIS
Fresque de l’Autisme Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme Mairie du 20e arrondissement PARIS jeudi 2 avril 2026.
À propos
Un atelier collaboratif et participatif autour de l’autisme, organisé à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.
Animé par : Amel Ammar, présidente de l’association de parents Le Relais Atypique
Public : Ouvert à tous — professionnels et parents
Inscription obligatoire (nombre de places limité)
→ Via QR code ou lien d’inscription https://forms.gle/7wT5GZPbKhk1ofCv8
Date : Mercredi 2 avril 2026
Horaire : 9h30 – 11h30
Lieu : Mairie du 20ème arrondissement — 6 place Gambetta, 75020 Paris
Le jeudi 02 avril 2026
de 09h00 à 11h30
gratuit
https://forms.gle/7wT5GZPbKhk1ofCv8
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-02T12:00:00+02:00
fin : 2026-04-02T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-02T09:00:00+02:00_2026-04-02T11:30:00+02:00
Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta 75020 PARIS
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