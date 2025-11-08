FRESQUE DE L’EAU ATELIER EN FAMILLE

Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Un atelier ludique permettra de découvrir le cycle de l’eau, naturel et humain, et de sensibiliser à sa préservation à travers un jeu collaboratif et des échanges en famille. Une expérience interactive pour petits et grands.

English :

A fun workshop to discover the natural and human water cycle, and raise awareness of water conservation through a collaborative game and family exchanges. An interactive experience for young and old alike.

German :

Ein spielerischer Workshop ermöglicht es, den natürlichen und menschlichen Wasserkreislauf zu entdecken und durch ein kollaboratives Spiel und den Austausch mit der Familie das Bewusstsein für seine Erhaltung zu schärfen. Ein interaktives Erlebnis für Groß und Klein.

Italiano :

Un divertente laboratorio per scoprire il ciclo naturale e umano dell’acqua e sensibilizzare alla conservazione dell’acqua attraverso un gioco collaborativo e discussioni in famiglia. Un’esperienza interattiva per grandi e piccini.

Espanol :

Un divertido taller para descubrir el ciclo natural y humano del agua y concienciar sobre su conservación mediante un juego colaborativo y debates en familia. Una experiencia interactiva para grandes y pequeños.

