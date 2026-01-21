Fresque de L’économie Circulaire 5 rue Fenelon, entrée Place Dulcie September Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-24 18:30 – 21:30

Gratuit : non 5/10 ou 15€- sur inscription Tout public

L’objectif de l’atelier est de comprendre les enjeux liés à l’utilisation des ressources et les opportunités de l’économie circulaire, et surtout de découvrir les solutions à mettre en œuvre individuellement, en entreprise, sur notre territoire et au-delà ! Cet atelier de sensibilisation favorise les échanges et l’intelligence collective entre les participants.

5 rue Fenelon, entrée Place Dulcie September Nantes 44000

