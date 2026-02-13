Fresque de l’Economie Circulaire avec Faire sa part et l’association Fresque de l’économie Circulaire, Maison écocitoyenne, Bordeaux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-28T14:00:00+01:00 – 2026-02-28T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-28T14:00:00+01:00 – 2026-02-28T17:00:00+01:00
…Un changement de paradigme qui remet au centre la question de l’utilisation des ressources naturelles ainsi que la gestion
des externalités, déchets et pollutions, générées
par nos modes de vie.
À partir de 15 ans. Inscription sur :
www.billetweb.fr/fresque-en-nouvelle-aquitaine
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Cet atelier collaboratif de 3 heures permet de comprendre les enjeux de transformation de notre système de production- consommation linéaire vers un modèle plus vertueux : l’économie circulaire…