Fresque de l’Economie Circulaire avec Faire sa part et l’association Fresque de l’économie Circulaire, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Fresque de l’Economie Circulaire avec Faire sa part et l’association Fresque

de l’économie Circulaire Samedi 28 février, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T14:00:00+01:00 – 2026-02-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T14:00:00+01:00 – 2026-02-28T17:00:00+01:00

…Un changement de paradigme qui remet au centre la question de l’utilisation des ressources naturelles ainsi que la gestion

des externalités, déchets et pollutions, générées

par nos modes de vie.

À partir de 15 ans. Inscription sur :

www.billetweb.fr/fresque-en-nouvelle-aquitaine

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Cet atelier collaboratif de 3 heures permet de comprendre les enjeux de transformation de notre système de production- consommation linéaire vers un modèle plus vertueux : l’économie circulaire…