Fresque de l’économie circulaire La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 18:30 – 21:30

Gratuit : non 5/15 ou 20 euros – sur inscription L’objectif de l’atelier est de comprendre les enjeux liés à l’utilisation des ressources et les opportunités de l’économie circulaire, et surtout de découvrir les solutions à mettre en œuvre individuellement, en entreprise, sur notre territoire et au-delà !Cet atelier de sensibilisation favorise les échanges et l’intelligence collective entre les participant?e?s. Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap

L’objectif de l’atelier est de comprendre les enjeux liés à l’utilisation des ressources et les opportunités de l’économie circulaire, et surtout de découvrir les solutions à mettre en œuvre individuellement, en entreprise, sur notre territoire et au-delà ! Cet atelier de sensibilisation favorise les échanges et l’intelligence collective entre les participants.

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000

