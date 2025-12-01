Fresque de l’économie circulaire La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes
Fresque de l’économie circulaire La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes jeudi 18 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 18:30 – 21:30
Gratuit : non 5/15 ou 20 euros – sur inscription 5, 10 ou 15 €, sur inscription : ici Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior
L’objectif de l’atelier est de comprendre les enjeux liés à l’utilisation des ressources et les opportunités de l’économie circulaire, et surtout de découvrir les solutions à mettre en œuvre individuellement, en entreprise, sur notre territoire et au-delà ! Cet atelier de sensibilisation favorise les échanges et l’intelligence collective entre les participants.
La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000
https://www.billetweb.fr/fresque-en-pays-de-la-loire&multi=41148&margin=no_margin&color=3DA9FC&parent=lafresquedeleconomiecirculaire&margin=no_margin&color=3DA9FC