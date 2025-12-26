Fresque de l’économie circulaire, La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes
Fresque de l’économie circulaire, La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes jeudi 29 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 18:30 – 21:30
Gratuit : non 5/15 ou 20 euros – sur inscription Tout public
L’objectif de l’atelier est de comprendre les enjeux liés à l’utilisation des ressources et les opportunités de l’économie circulaire, et surtout de découvrir les solutions à mettre en œuvre individuellement, en entreprise, sur notre territoire et au-delà ! Cet atelier de sensibilisation favorise les échanges et l’intelligence collective entre les participants.
La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000
https://www.billetweb.fr/fresque-en-pays-de-la-loire&multi=41148&margin=no_margin&color=3DA9FC&parent=lafresquedeleconomiecirculaire&margin=no_margin&color=3DA9FC
Afficher la carte du lieu La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) et trouvez le meilleur itinéraire