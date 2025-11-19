FRESQUE DE L’EMPLOI DURABLE

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

La Fresque de l’Emploi Durable est un jeu conçu par SolidaritésNouvelles face au Chômage, qui permet de sensibiliser les participants / participantes à la transition écologique et à son impact sur les emplois. En partenariat avec la MACIF et Solidarités Nouvelles face au Chômage. .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 84 72 bonjour@legout-desautres.fr

L’événement FRESQUE DE L’EMPLOI DURABLE Langres a été mis à jour le 2025-07-15 par Antenne du Pays de Langres