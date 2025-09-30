Fresque de l’emploi durable Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris

Fresque de l’emploi durable Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes Paris mardi 30 septembre 2025.

Inspirée par les travaux du Shift Project, s’appuyant sur les fondamentaux de l’accompagnement humain SNC, la Fresque de l’emploi durable est un outil ludique avec un jeu de rôles pour sensibiliser aux enjeux de transformation de l’emploi liée à la transition écologique. Que votre rôle soit l’accompagnant ou la personne accompagnée vous réfléchirez aux évolutions de l’emploi et aux métiers les plus sains possibles pour chacun.e et pour la planète : venez découvrir la nouvelle version de la FED!

L’atelier se déroule en trois étapes:

Une partie de sensibilisation (avec des cartes) sur le trait d’union climat/emploi et équilibre du travail

Une partie d’accompagnement: le jeu de rôles sur 3 ans (en trinômes)

Une partie de debrief et tour de ressentis

Attention!! On ne dessine pas de fresque; SNC propose d’une manière ludique et pédagogique une réflexion sur l’importance d’orienter nos métiers vers des projets professionnels plus durables dans tous les sens du terme.

Places limitées à 12 : Merci de nous prévenir si vous ne pouvez plus venir, si vous souhaitez être inscrit.e en liste d’attente, ou si vous souhaitez être tenu informé.e de nos prochaines sessions !

Le mardi 30 septembre 2025

de 18h15 à 21h30

gratuit Tout public.

Les Canaux, Maison des économies solidaires et innovantes 6 quai de la Seine 75019 Paris

