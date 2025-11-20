Fresque de l’environnement challengez-vous sur les enjeux de demain ! Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Fresque de l’environnement challengez-vous sur les enjeux de demain !

Jeudi 20 novembre, de 16h30 à 18h30, participez à un atelier inédit, conçu par un passionné de #SaintMarcel & 2 de ses amies, pour explorer les défis environnementaux et découvrir des solutions concrètes pour agir, à votre échelle !

Pourquoi participer ?

✔ Découvrez une approche innovante et interactive pour comprendre les enjeux écologiques

✔ Échangez des idées avec des personnes motivées, comme toi

✔ Repartez avec des outils pratiques pour devenir acteur du changement

Pour qui ? Adultes & ados à partir de 16 ans, curieux de et par la nature & l’environnement cet atelier est fait pour VOUS !

Gratuit sur réservation. .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

English : Fresque de l’environnement challengez-vous sur les enjeux de demain !

