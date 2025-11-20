Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fresque de l’environnement challengez-vous sur les enjeux de demain ! Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Fresque de l’environnement challengez-vous sur les enjeux de demain ! Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon jeudi 20 novembre 2025.

Fresque de l’environnement challengez-vous sur les enjeux de demain !

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 16:30:00
fin : 2025-11-20 18:30:00

Date(s) :
2025-11-20

Jeudi 20 novembre, de 16h30 à 18h30, participez à un atelier inédit, conçu par un passionné de #SaintMarcel & 2 de ses amies, pour explorer les défis environnementaux et découvrir des solutions concrètes pour agir, à votre échelle !

Pourquoi participer ?
✔ Découvrez une approche innovante et interactive pour comprendre les enjeux écologiques
✔ Échangez des idées avec des personnes motivées, comme toi
✔ Repartez avec des outils pratiques pour devenir acteur du changement

Pour qui ? Adultes & ados à partir de 16 ans, curieux de et par la nature & l’environnement cet atelier est fait pour VOUS !

Gratuit sur réservation.   .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie   bonjour@mdc.coop

English : Fresque de l’environnement challengez-vous sur les enjeux de demain !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fresque de l’environnement challengez-vous sur les enjeux de demain ! Vernon a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération