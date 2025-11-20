Fresque de l’environnement challengez-vous sur les enjeux de demain ! Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon
Fresque de l’environnement challengez-vous sur les enjeux de demain ! Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon jeudi 20 novembre 2025.
Fresque de l’environnement challengez-vous sur les enjeux de demain !
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 16:30:00
fin : 2025-11-20 18:30:00
Date(s) :
2025-11-20
Jeudi 20 novembre, de 16h30 à 18h30, participez à un atelier inédit, conçu par un passionné de #SaintMarcel & 2 de ses amies, pour explorer les défis environnementaux et découvrir des solutions concrètes pour agir, à votre échelle !
Pourquoi participer ?
✔ Découvrez une approche innovante et interactive pour comprendre les enjeux écologiques
✔ Échangez des idées avec des personnes motivées, comme toi
✔ Repartez avec des outils pratiques pour devenir acteur du changement
Pour qui ? Adultes & ados à partir de 16 ans, curieux de et par la nature & l’environnement cet atelier est fait pour VOUS !
Gratuit sur réservation. .
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop
English : Fresque de l’environnement challengez-vous sur les enjeux de demain !
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fresque de l’environnement challengez-vous sur les enjeux de demain ! Vernon a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération