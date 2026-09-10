UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Vésinet

Fresque de l’Habitat, Forum, Le Vésinet

dimanche 20 septembre 2026 · Forum · Le Vésinet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Forum
Adresse
3 avenue des Pages 78110 Le Vésinet
Ville
78110 Le Vésinet
Département
Yvelines
Tarif
24 personnes maximum

Fresque de l’Habitat Dimanche 20 septembre, 10h00 Forum Yvelines

24 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Sur le principe de La Fresque du Climat, la fresque de l’Habitat est un atelier qui vise à sensibiliser le grand public aux impacts de l’habitat sur l’environnement, la biodiversité, la santé, le confort thermique et la préservation du patrimoine bâti.
Vous y découvrirez les enjeux climat, santé, confort liés au secteur de l’habitat, en reliant les causes et les effets avec un jeu de cartes collaboratif.
Grâce à cet atelier vous pourrez :
– Comprendre les impacts sur l’environnement du secteur du logement et démarrer une réflexion sur nos modes de vie liés à l’habitat
– Mieux choisir et gérer votre habitat en termes de santé, de confort, de pérennité et de consommation de ressources (énergie, eau, …) et contribuer ainsi à la transition écologique de l’habitat
– Faire des choix de rénovation plus pertinents

Forum 3 avenue des Pages 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 0130154721 [{« type »: « link », « value »: « http://www.levesinet.fr »}] centre d’information
Atelier

À voir aussi à Le Vésinet (Yvelines)