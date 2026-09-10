Fresque de l’Habitat, Forum, Le Vésinet
dimanche 20 septembre 2026 · Forum · Le Vésinet
Informations pratiques
Fresque de l’Habitat Dimanche 20 septembre, 10h00 Forum Yvelines
24 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Sur le principe de La Fresque du Climat, la fresque de l’Habitat est un atelier qui vise à sensibiliser le grand public aux impacts de l’habitat sur l’environnement, la biodiversité, la santé, le confort thermique et la préservation du patrimoine bâti.
Vous y découvrirez les enjeux climat, santé, confort liés au secteur de l’habitat, en reliant les causes et les effets avec un jeu de cartes collaboratif.
Grâce à cet atelier vous pourrez :
– Comprendre les impacts sur l’environnement du secteur du logement et démarrer une réflexion sur nos modes de vie liés à l’habitat
– Mieux choisir et gérer votre habitat en termes de santé, de confort, de pérennité et de consommation de ressources (énergie, eau, …) et contribuer ainsi à la transition écologique de l’habitat
– Faire des choix de rénovation plus pertinents
Forum 3 avenue des Pages 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France 0130154721 [{« type »: « link », « value »: « http://www.levesinet.fr »}] centre d’information
Atelier
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