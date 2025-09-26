Fresque des besoins Écopôle Nantes

Fresque des besoins Écopôle Nantes vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 17:00 – 20:00

Gratuit. Sur inscription.

Dans le cadre des 25 ans (programmation complète) d’Écopôle – le réseau de l’environnement, venez participer à une fresque des besoins à Ecopôle. À l’heure où notre société balance entre le développement du numérique et la sauvegarde d’espèces menacées par l’activité humaine, la question de la définition de nos “besoins” pour vivre en accord avec les ressources naturelles n’a jamais été aussi urgente. À travers cet atelier de réflexion collaboratif, vous découvrirez les différentes catégories de besoins et tenterez de les classer. Alors, est-ce qu’avoir un smartphone est un besoin authentique ? Est-ce qu’aller au cinéma est un besoin artificiel ? C’est à vous d’en décider et d’en débattre ! Inscription obligatoire ICI.

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200

