Fresque des déchets La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes
Fresque des déchets La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes mardi 18 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-18 18:30 – 21:30
Gratuit : non 10 ou 15€ – sur inscription Cet atelier ludique et collaboratif invite les participant?e?s à schématiser le devenir de leurs déchets, à prendre conscience des impacts de leurs habitudes de consommation et à réfléchir ensemble aux actions à mener pour les réduire.Une partie du jeu consiste à prendre connaissance des cartes collectivement, puis à les disposer par liens pour créer une fresque. Une seconde partie de débrief et d’échanges suivra. Adulte, Etudiant, Senior
Cet atelier ludique et collaboratif invite les participant?e?s à schématiser le devenir de leurs déchets, à prendre conscience des impacts de leurs habitudes de consommation et à réfléchir ensemble aux actions à mener pour les réduire.Une partie du jeu consiste à prendre connaissance des cartes collectivement, puis à les disposer par liens pour créer une fresque. Une seconde partie de débrief et d’échanges suivra.
La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000
https://www.billetweb.fr/fresque-des-dechets-a-nantes5