Fresque des déchets La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-18 18:30 – 21:30

Gratuit : non 10 ou 15€ – sur inscription Cet atelier ludique et collaboratif invite les participant?e?s à schématiser le devenir de leurs déchets, à prendre conscience des impacts de leurs habitudes de consommation et à réfléchir ensemble aux actions à mener pour les réduire.Une partie du jeu consiste à prendre connaissance des cartes collectivement, puis à les disposer par liens pour créer une fresque. Une seconde partie de débrief et d’échanges suivra. Adulte, Etudiant, Senior

Cet atelier ludique et collaboratif invite les participant?e?s à schématiser le devenir de leurs déchets, à prendre conscience des impacts de leurs habitudes de consommation et à réfléchir ensemble aux actions à mener pour les réduire.Une partie du jeu consiste à prendre connaissance des cartes collectivement, puis à les disposer par liens pour créer une fresque. Une seconde partie de débrief et d’échanges suivra.

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000

https://www.billetweb.fr/fresque-des-dechets-a-nantes5