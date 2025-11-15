Fresque des déchets Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Fresque des déchets
Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
Quel est l’impact de nos déchets sur l’environnement ? Quelles sont les solutions à mettre en œuvre, comment mieux consommer ? Autant de questions abordées au cours de cet atelier ludique animé par l’association La Marette. À partir de 12 ans, sur inscription. .
Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
English : Fresque des déchets
