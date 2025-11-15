Fresque des déchets Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Fresque des déchets

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Quel est l’impact de nos déchets sur l’environnement ? Quelles sont les solutions à mettre en œuvre, comment mieux consommer ? Autant de questions abordées au cours de cet atelier ludique animé par l’association La Marette. À partir de 12 ans, sur inscription. .

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

English : Fresque des déchets

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fresque des déchets Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Villedieu-les-Poêles