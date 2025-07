Fresque des Fleuves Plongez au cœur des grands fleuves ! MPT du Petit Charran Valence

Fresque des Fleuves Plongez au cœur des grands fleuves ! MPT du Petit Charran Valence mercredi 8 octobre 2025.

Fresque des Fleuves Plongez au cœur des grands fleuves !

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Vous comprendrez les enjeux du monde liés à l’eau et imaginerez ensemble des solutions durables pour relever les défis !

.

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 48 52 resp.ecsi@ados-association.org

English :

We’ll help you understand the world’s water-related issues, and work together to come up with sustainable solutions to meet these challenges!

German :

Sie werden die Herausforderungen der Welt im Zusammenhang mit Wasser verstehen und sich gemeinsam nachhaltige Lösungen ausdenken, um die Herausforderungen zu meistern!

Italiano :

Sarete in grado di comprendere i problemi legati all’acqua che il mondo deve affrontare e di lavorare insieme per trovare soluzioni sostenibili per affrontare le sfide!

Espanol :

Podrás entender los problemas relacionados con el agua a los que se enfrenta el mundo y trabajar juntos para encontrar soluciones sostenibles a estos retos

L’événement Fresque des Fleuves Plongez au cœur des grands fleuves ! Valence a été mis à jour le 2025-07-29 par Valence Romans Tourisme