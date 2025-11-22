Fresque des inégalités et grignote. Rennes maison internationale de Rennes – Rennes Samedi 22 novembre, 14h30 gratuit

Fresque des inégalités comme la fresque du climat mais sur les inégalités et avec des solutions proposées

Oxfam, Attac et la MIR

vous proposent de participer à une fresque des inégalités, c’est un peu comme la fresque du climat mais sur les inégalités de tout type (richesses surtout).

Attention ça dure environ 2h30 comme la fresque du climat, mais ça passe tout seul.

Oxfam offre un peu à boire et grignoter mais n’hésitez pas à amener un truc.

Inscription non obligatoire mais conseillée pour s’organiser au mieux [rennes@oxfamfrance.fr](mailto:rennes@oxfamfrance.fr) ou [echanges@mir-rennes.fr](mailto:echanges@mir-rennes.fr)

C’est la 5ème fresque organisée sur Rennes cette année et c’est toujours un succès.

Tout le monde peut venir de 13 à 177 ans !

A bientôt.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T17:30:00.000+01:00

rennes@oxfamfrance.org

Rennes maison internationale de Rennes – 7 quai Chateaubriand Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine