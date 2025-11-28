Fresque des nouveaux récits challengez-vous sur les enjeux de demain ! Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Fresque des nouveaux récits challengez-vous sur les enjeux de demain !

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Venez jouer en mode collectif avec Andreï & construisez avec nous un récit permettant de faire advenir un futur désirable et compatible avec les limites planétaires !

Ensemble, racontez-vous la plus belle des histoires, celle d’un futur enviable & durable !

RDV au Rez-de-chaussée de la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon.

Entrée par la grille des travaux partie terrasse en devanture du bâtiment.

GRATUIT & SUR INSCRIPTION (à partir de 16 ans)

SUR RESERVATION (obligatoire) .

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

