Fresque des nouveaux récits challengez-vous sur les enjeux de demain ! Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon

Début : 2025-11-28 18:15:00
fin : 2025-11-28 21:15:00
2025-11-28
Venez jouer en mode collectif avec Andreï & construisez avec nous un récit permettant de faire advenir un futur désirable et compatible avec les limites planétaires !
Ensemble, racontez-vous la plus belle des histoires, celle d’un futur enviable & durable !
RDV au Rez-de-chaussée de la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon.
Entrée par la grille des travaux partie terrasse en devanture du bâtiment.
GRATUIT & SUR INSCRIPTION (à partir de 16 ans)
SUR RESERVATION (obligatoire) .
Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop
