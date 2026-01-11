Fresque des Possibles : Habiter Café associatif L’Ortie Rousse Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 19:00 – 21:00

Gratuit : non Prix libre sur inscription Prix libre sur inscription : https://www.billetweb.fr/fresque-des-possibles-loire-atlantique Adulte, Etudiant, Senior, Tout public

A la recherche de solutions concrètes et locales pour aller vers des modes de vie durables et solidaires ? Envie de découvrir les initiatives et les acteurs engagés sur votre territoire ? Envie de réfléchir avec d’autres personnes aux moyens pour faire évoluer vos pratiques et vous engager à votre échelle ? Alors la Fresque des possibles est faite pour vous : venez passer un bon moment et rencontrer d’autres personnes ! L’animation se décline en 5 ateliers thématiques autour de différents enjeux : Se nourrir, S’équiper, Se déplacer, Habiter et Décider Ensemble. Le jeudi 22 janvier 2026, venez échanger sur la thématique « HABITER » !

Café associatif L’Ortie Rousse Rezé 44400

https://www.billetweb.fr/fresque-des-possibles-loire-atlantique



Afficher la carte du lieu Café associatif L’Ortie Rousse et trouvez le meilleur itinéraire

