Fresque des Possibles : Se déplacer, Café associatif L’Ortie Rousse, Rezé

Fresque des Possibles : Se déplacer Jeudi 19 mars, 19h00 Café associatif L’Ortie Rousse Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T19:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T19:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:00:00+01:00

A la recherche de solutions concrètes et locales pour aller vers des modes de vie durables et solidaires ? Envie de découvrir les initiatives et les acteurs engagés sur votre territoire ? Envie de réfléchir avec d’autres personnes aux moyens pour faire évoluer vos pratiques et vous engager à votre échelle ?

Alors la Fresque des possibles est faite pour vous : venez passer un bon moment et rencontrer d’autres personnes ! L’animation se décline en 5 ateliers thématiques autour de différents enjeux : Se nourrir, S’équiper, Se déplacer, Habiter et Décider Ensemble.

Le jeudi 19 mars 2026, venez échanger sur la thématique « SE DEPLACER » !

Café associatif L'Ortie Rousse 51 rue Alsace Lorraine, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire

La Fresque des Possibles est une animation collaborative pour favoriser le passage à l’action en faveur de la transition écologique et sociale. Fresque atelier collaboratif

