Fresque du Bénévolat Le Mans

Fresque du Bénévolat Le Mans samedi 4 octobre 2025.

Fresque du Bénévolat

5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 16:30:00

Date(s) :

2025-10-04

La Fabrique Rêves de Ville vous invite à un atelier ludique pour en savoir plus sur son engagement et tordre le cou aux idées reçues sur le bénévolat !

La Fabrique Rêves de Ville vous invite à un atelier ludique pour en savoir plus sur son engagement et tordre le cou aux idées reçues sur le bénévolat ! En 2h30 de jeu convivial, interrogez vos envies de bénévolat et identifiez les freins qui vous empêchent de vous lancer… À partir de 12 ans. .

5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

English :

La Fabrique Rêves de Ville invites you to a fun workshop to find out more about volunteering and dispel preconceived notions about it!

German :

La Fabrique Rêves de Ville lädt Sie zu einem spielerischen Workshop ein, um mehr über Ihr Engagement zu erfahren und den gängigen Vorstellungen von Freiwilligenarbeit den Wind aus den Segeln zu nehmen!

Italiano :

La Fabrique Rêves de Ville vi invita a un divertente workshop per scoprire di più sul volontariato e sfatare le idee preconcette su di esso!

Espanol :

La Fabrique Rêves de Ville le invita a un taller lúdico para conocer mejor el voluntariado y disipar ideas preconcebidas sobre él

L’événement Fresque du Bénévolat Le Mans a été mis à jour le 2025-07-28 par CDT72