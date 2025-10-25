Fresque du bénévolat Le FLOW Yssingeaux
Fresque du bénévolat Le FLOW Yssingeaux samedi 25 octobre 2025.
Fresque du bénévolat
Le FLOW 8 boulevard ST Pierre Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
ATELIER DE REFLEXION COLLECTIVE AUTOUR DU BENEVOLAT ET REALISATION D’UNE FRESQUE
.
Le FLOW 8 boulevard ST Pierre Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes benevolatyssingeaux@gmail.com
English :
WORKSHOP ON VOLUNTEERING AND CREATION OF A FRESCO
German :
WORKSHOP ZUR KOLLEKTIVEN REFLEXION ÜBER FREIWILLIGENARBEIT UND ERSTELLUNG EINES FRESKOS
Italiano :
LABORATORIO DI VOLONTARIATO E CREAZIONE DI UN AFFRESCO
Espanol :
TALLER SOBRE VOLUNTARIADO Y CREACIÓN DE UN FRESCO
L’événement Fresque du bénévolat Yssingeaux a été mis à jour le 2025-09-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire