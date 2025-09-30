Fresque du Carbone Bleu et des posidonies Le Récif Marseille 1er Arrondissement

Mardi 30 septembre 2025 de 18h à 21h.

Fresque du Carbone Bleu et des posidonies

Le Récif 68 rue sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Atelier ludique pour explorer le rôle des posidonies dans la lutte contre le changement climatique. Dès 15 ans, sur réservation.

Avec l’atelier Fresque du Carbone Bleu et des posidonies , de l’association Carbone bleu plongez dans l’univers des posidonies pour comprendre leur rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. À travers une approche ludique et scientifique, explorez les liens entre écosystèmes marins, biodiversité, climat et activités humaines. .

Le Récif 68 rue sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Fun workshop to explore the role of posidonia in the fight against climate change. Ages 15 and up, by reservation.

German :

Spielerischer Workshop, um die Rolle der Posidonien im Kampf gegen den Klimawandel zu erforschen. Ab 15 Jahren, mit Voranmeldung.

Italiano :

Un divertente laboratorio per esplorare il ruolo della posidonia nella lotta ai cambiamenti climatici. Dai 15 anni in su, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Un divertido taller para explorar el papel de la posidonia en la lucha contra el cambio climático. A partir de 15 años, previa reserva.

