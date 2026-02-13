Fresque du Climat avec Les Fresqueurs, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Fresque du Climat avec Les Fresqueurs Samedi 14 février, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T17:00:00+01:00

Participer à cet atelier fait prendre conscience de la complexité du changement climatique, donne une vision d’ensemble de cette vaste problématique et fournit des clés de compréhension pour agir efficacement.

À partir de 15 ans.

Inscription sur fresqueduclimat.org

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La Fresque du Climat est un atelier scientifique, collaboratif et créatif. Il permet de découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement.