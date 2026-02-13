Fresque du Climat avec Les Fresqueurs, Maison écocitoyenne, Bordeaux
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T17:00:00+01:00
Participer à cet atelier fait prendre conscience de la complexité du changement climatique, donne une vision d’ensemble de cette vaste problématique et fournit des clés de compréhension pour agir efficacement.
À partir de 15 ans.
Inscription sur fresqueduclimat.org
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://fresqueduclimat.org »}]
La Fresque du Climat est un atelier scientifique, collaboratif et créatif. Il permet de découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement.