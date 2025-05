Fresque du climat – LA PAM Brest, 20 mai 2025 18:15, Brest.

Finistère

Fresque du climat LA PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest Finistère

Début : 2025-05-20 18:15:00

fin : 2025-05-20 21:15:00

2025-05-20

Un atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique. Basé sur l’intelligence collective, il permet d’en apprendre beaucoup en très peu de temps sur le climat et les liens de causes à effets entre les différentes composantes du changement climatique.

L’objectif ? Comprendre les enjeux du climat, et échanger, pour adapter son mode de vie en toute conscience.

Informations pratiques

Durée 3h.

Sur inscription. .

LA PAM 56 Rue d’Aiguillon

Brest 29200 Finistère Bretagne

