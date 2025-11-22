Fresque du Climat Luisant

Fresque du Climat

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? En 3 heures, l’atelier collaboratif la Fresque du Climat permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet. Pendant 3h, l’atelier rassemble des participant et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet composant la Fresque. Un animateur encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires. (Inscription obligatoire) .

Want to take action for the climate, but don’t have the time to become a climatologist? In just 3 hours, the Climate Fresco collaborative workshop helps you understand the essentials of climate issues so you can take action.

Sie wollen etwas für das Klima tun, haben aber nicht die Zeit, Klimatologe zu werden? Innerhalb von drei Stunden können Sie im Workshop Das Klima-Wandbild die wesentlichen Aspekte des Klimaschutzes verstehen, um selbst aktiv zu werden.

Volete agire per il clima ma non avete il tempo di diventare climatologi? In sole 3 ore, il workshop collaborativo Climate Fresco vi aiuterà a comprendere gli elementi essenziali delle questioni climatiche per poter agire.

¿Quieres actuar por el clima pero no tienes tiempo para convertirte en climatólogo? En sólo 3 horas, el taller colaborativo Clima Fresco te ayudará a comprender lo esencial de los problemas climáticos para que puedas pasar a la acción.

