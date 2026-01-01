Fresque du Climat Luisant

Fresque du Climat

99 Avenue Maurice Maunoury Luisant Eure-et-Loir

Début : Samedi 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-03-28 13:00:00

2026-01-31 2026-03-28 2026-05-30

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? En 3 heures, l’atelier collaboratif la Fresque du Climat permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet. Pendant 3h, l’atelier rassemble des participant et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet composant la Fresque. Un animateur encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires. (Inscription obligatoire) .

28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Want to take action for the climate, but don’t have the time to become a climatologist? In just 3 hours, the Climate Fresco collaborative workshop helps you understand the essentials of climate issues so you can take action.

