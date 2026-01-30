Fresque du climat Campus de projets Villa Parthenay Parthenay

Fresque du climat

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

L’association Eco Festival ça marche et le Centre socioculturel l’Arpentèle organisent une fresque du climat au Campus des projets de Parthenay pour des jeunes entre 15 et 30 ans.

L’objectif de la fresque est de comprendre le réchauffement climatique et de partager des idées sur des solutions.

Places limitées, sur inscription par téléphone ou via le QR Code sur l’affiche. .

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fresque du climat

L’événement Fresque du climat Parthenay a été mis à jour le 2026-01-27 par CC Parthenay Gâtine