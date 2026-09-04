Fresque du climat Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages

Informations pratiques

Saint-Sauveur-Villages

Fresque du climat

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 14:00:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-12-09

Fresque du climat à la médiathèque Le Cœur Battant. Vous avez souffert de la canicule ? Venez comprendre pourquoi ! Jouons à changer le monde. Dès 12 ans. Sur réservation .

Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 81 23 14 29

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English : Fresque du climat

L’événement Fresque du climat Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme