Fresque du climat Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-12 13:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Participez à un atelier ludique pour comprendre les menaces qui pèsent sur le climat, et réfléchir ensemble aux actions qui peuvent être mises en place. Atelier animé par l’association La Marette, pour adolescents à partir de 12 ans et adultes.

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

English : Fresque du climat

Take part in a fun workshop to understand the threats to the climate, and think together about the actions that can be taken. Workshop led by the association La Marette, for teenagers aged 12 and over and adults.

German :

Nehmen Sie an einem spielerischen Workshop teil, um die Bedrohungen für das Klima zu verstehen und gemeinsam zu überlegen, welche Maßnahmen ergriffen werden können. Workshop unter der Leitung des Vereins La Marette, für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene.

Italiano :

Partecipate a un divertente laboratorio che vi aiuterà a comprendere le minacce al clima e a riflettere insieme sulle azioni che si possono intraprendere. Condotto dall’associazione La Marette, per ragazzi dai 12 anni in su e adulti.

Espanol :

Participa en un taller lúdico que te ayudará a comprender las amenazas que pesan sobre el clima y a reflexionar juntos sobre las medidas que pueden adoptarse. Dirigido por la asociación La Marette, para adolescentes a partir de 12 años y adultos.

L’événement Fresque du climat Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Villedieu-les-Poêles