Fresque du numérique Maison Ecocitoyenne des Landes Mont-de-Marsan

Fresque du numérique 5 rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan 2026-03-28

Fresque du numérique Maison Ecocitoyenne des Landes Mont-de-Marsan samedi 28 mars 2026.

Fresque du numérique

Maison Ecocitoyenne des Landes 5 rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Comprendre le numérique et l’intelligence artificielle, ses conséquences sur l’environnement et comment réduire son impact.

Sur inscriptions, places limitées   .

Maison Ecocitoyenne des Landes 5 rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 53 71  maisonecocitoyenne@ecomail.fr

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English : Fresque du numérique

L’événement Fresque du numérique Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Mont-de-Marsan

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