Fresque du numérique Maison Ecocitoyenne des Landes Mont-de-Marsan
Fresque du numérique Maison Ecocitoyenne des Landes Mont-de-Marsan samedi 28 mars 2026.
Fresque du numérique
Maison Ecocitoyenne des Landes 5 rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Comprendre le numérique et l’intelligence artificielle, ses conséquences sur l’environnement et comment réduire son impact.
Sur inscriptions, places limitées .
Maison Ecocitoyenne des Landes 5 rue du 8 Mai 1945 Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 53 71 maisonecocitoyenne@ecomail.fr
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English : Fresque du numérique
L’événement Fresque du numérique Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Mont-de-Marsan