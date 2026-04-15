Fresque du Plastique Labo Diva Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 18:00 – 20:30

Gratuit : non Sur inscription, prix conscient 5 € Sur inscription, prix conscient 5 € https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hcngHMGDaEOGvx4gkcSPvdGcCZ6LspJAoVjTFE4vdklURTdGVzY2MDZFNVpQSUxEQTVVNFcwWURCVS4u Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

La Fresque du Plastique est un atelier collaboratif qui amène ses participants à porter un regard sur l’entièreté du cycle de vie des plastiques.Elle nous invite à nous demander comment nous nous positionnons individuellement ou collectivement, et quels sont nos moyens et nos opportunités d’améliorer l’impact de notre utilisation de plastique sur l’environnement.

Labo Diva Nantes 44200



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