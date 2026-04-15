Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fresque du Plastique Labo Diva Nantes

Fresque du Plastique Labo Diva Nantes

Fresque du Plastique Labo Diva Nantes jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Labo Diva

Adresse : 24 Mail des Chantiers , Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 18:00

Tarif : Sur inscription, prix conscient 5 € Sur inscription, prix conscient 5 € https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hcngHMGDaEOGvx4gkcSPvdGcCZ6LspJAoVjTFE4vdklURTdGVzY2MDZFNVpQSUxEQTVVNFcwWURCVS4u

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 18:00 – 20:30
Gratuit : non Sur inscription, prix conscient 5 € Sur inscription, prix conscient 5 € https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hcngHMGDaEOGvx4gkcSPvdGcCZ6LspJAoVjTFE4vdklURTdGVzY2MDZFNVpQSUxEQTVVNFcwWURCVS4u Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

La Fresque du Plastique est un atelier collaboratif qui amène ses participants à porter un regard sur l’entièreté du cycle de vie des plastiques.Elle nous invite à nous demander comment nous nous positionnons individuellement ou collectivement, et quels sont nos moyens et nos opportunités d’améliorer l’impact de notre utilisation de plastique sur l’environnement.

Labo Diva Nantes 44200


Afficher la carte du lieu Labo Diva et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)