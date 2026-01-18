Fresque du Plastique École des arènes, Entrée E2 Parentis-en-Born

Fresque du Plastique

École des arènes, Entrée E2 Rue des Sables Parentis-en-Born Landes

Gratuit

Début : 2026-01-24

La Fresque du Plastique est un atelier collaboratif qui amène ses participants à porter un regard sur l’entièreté du cycle de vie des plastiques.

Elle nous invite à nous demander comment nous nous positionnons individuellement ou collectivement, et quels sont nos moyens et nos opportunités d’améliorer l’impact de notre utilisation de plastique sur l’environnement. .

École des arènes, Entrée E2 Rue des Sables Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 91 44 zerodechetdesgrandslacs@gmail.com

