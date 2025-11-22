Fresque du Sexisme à Orvault Salle Saint René Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 09:30 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Réservation par mail : aslouboutin@yahoo.fr Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous vous invitons à participer à la Fresque du Sexisme, un atelier collaboratif qui aura lieu le samedi 22 novembre à Orvault.En 3 heures, cet atelier permet de comprendre les mécanismes du sexisme, d’en identifier les impacts concrets dans nos vies personnelles et professionnelles, et d’explorer ensemble des pistes d’action pour plus d’égalité.La Fresque du Sexisme est un moment à la fois ludique, collectif et éclairant, ouvert à toutes et tous, sans prérequis.

Salle Saint René Orvault 44700