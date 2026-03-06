Fresque Du Sexisme Galerie Zéro Déchet Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 14:00 – 17:30

Gratuit : non 12€ Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Plongez dans l’expérience immersive et pédagogique de La Fresque du sexisme !Vous sentez que les inégalités de genre sont partout mais ne savez pas toujours comment les décrypter et agir ?Envie d’un moment d’échange puissant, d’introspection et de solutions concrètes ?Rejoignez-nous pour une session immersive et interactive qui change la donne ! La Fresque du sexisme, c’est 3 h d’exploration collective pour :? Décoder l’impact des stéréotypes de genre dans nos vies et dans la société? Comprendre les mécanismes invisibles qui entretiennent le sexisme? S’outiller pour agir individuellement et collectivement? Expérimenter un espace d’écoute et de partage bienveillant

Galerie Zéro Déchet Nantes 44000

https://www.billetweb.fr/shop.php?event=1244676&multi=28976&step=1&session=12157054



Afficher la carte du lieu Galerie Zéro Déchet et trouvez le meilleur itinéraire

