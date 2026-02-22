Fresque du sexisme Open Lande Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-09 18:00 – 21:30

Gratuit : non Minimum 5 euros, puis selon situation Tarifs Grand public, citoyen·ne : 12 eurosBillet soutien à l’association : en participation conscienten minimum 12 eurosTarifs étudiant·e (places limitées) : 5 eurosTarifs pro : 108 euros Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap

Plongez dans l’expérience immersive et pédagogique de La Fresque du sexisme !Vous sentez que les inégalités de genre sont partout mais ne savez pas toujours comment les décrypter et agir ?Envie d’un moment d’échange puissant, d’introspection et de solutions concrètes ?Rejoignez-nous pour une session immersive et interactive qui change la donne ! La Fresque du sexisme, c’est 3 h d’exploration collective pour :? Décoder l’impact des stéréotypes de genre dans nos vies et dans la société? Comprendre les mécanismes invisibles qui entretiennent le sexisme? S’outiller pour agir individuellement et collectivement? Expérimenter un espace d’écoute et de partage bienveillant

Open Lande Île de Nantes Nantes 44200

